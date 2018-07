Show na arena deve fazer Palmeiras jogar clássico fora de casa

O Palmeiras deve receber pela primeira vez um rival fora do Allianz Parque após a inauguração do estádio, em 2014. O jogo com o Corinthians, dia 3 de abril, pela 14ª rodada do Campeonato Paulista, não deve ocorrer na casa alviverde por causa do show da banda Coldplay. A WTorre, construtora responsável pela arena, garante que correrá contra o tempo para garantir a realização da partida no local.

A possibilidade de perder a arena para o clássico contra o maior rival foi comentada pelo presidente do Palmeiras, Paulo Nobre. “Alguns jogos do Paulista vamos ter de jogar fora porque há shows. Provavelmente, no nosso mando contra o Corinthians, a Arena vai estar interditada. É uma infelicidade para o futebol, mas faz parte”, disse o dirigente, em entrevista à rádio Jovem Pan.

Já a WTorre ainda não descarta a utilização do estádio e diz que irá analisar a situação quando estiver mais próximo da data da partida. O Palmeiras ganha 20% do valor do aluguel de shows. Segundo consta em contrato, caso o clube tenha que atuar fora da arena por causa de realização de evento no local, a construtora é obrigada a pagar uma multa no valor de 50% da renda obtida no estádio que o time alviverde decidir jogar.

No ano passado, o Palmeiras fez dois jogos fora de casa por causa de shows. A equipe alviverde perdeu para o Sport por 2 a 0 e venceu o Grêmio por 3 a 2.

Leia o comunicado divulgado pela WTorre sobre a possibilidade da partida não ser realizada na arena:

"A WTorre ainda não descarta o Allianz Parque como palco do primeiro clássico do ano e vai avaliar a possibilidade de o Palmeiras receber o Corinthians pelo campeonato Paulista de 2016 em data mais próxima do jogo.

A empresa fará todo o possível para que o time não tenha de jogar fora de casa. Não se pode esquecer, porém, que este modelo de negócio deu ao Palmeiras a mais moderna arena multiuso do país sem que o clube tivesse que desembolsar qualquer recurso para isso – vale lembrar também que o clube ganha com a realização de outros eventos. Por outro lado, a realização de shows no Allianz Parque é uma das principais formas que a WTorre tem para recuperar o grande investimento (sem capital público) realizado para transformar o estádio do Palmeiras em uma das arenas multiuso mais modernas do mundo."