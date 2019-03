Show de Sandy & Junior vai tirar Palmeiras do Allianz Parque em agosto

A turnê de retorno da dupla Sandy e Junior vai mexer com a programação do Palmeiras. Os cantores anunciaram nesta quinta-feira datas dos primeiros shows que vão realizar neste ano e o Allianz Parque será a segunda data da agenda. A apresentação no estádio será em 24 de agosto, no mesmo fim de semana em que o time tem um compromisso como mandante pelo Campeonato Brasileiro.

A tabela da competição prevê que pela 16ª rodada, o Palmeiras joga em casa contra o Fluminense. Com o estádio cedido para o show, o clube terá de procurar um outro local. Nas últimas ocasiões, o Pacaembu foi o escolhido. Neste ano a equipe recorreu à praça esportiva para mandar o jogo contra o Bragantino, pelo Campeonato Paulista, vencido por 2 a 0.

A turnê da dupla de irmãos marca o reencontro dos cantores. A turnê deve passar por dez cidades e tem início em 12 de julho, no Recife. Para o show no Allianz Parque são esperadas mais de 45 mil pessoas. Os valores de ingressos variam de R$ 95 a R$ 460. As vendas serão abertas ao público na próxima sexta-feira.