Sidão abre mão da folga para tentar recuperar espaço no São Paulo

O goleiro Sidão participou nesta segunda-feira do jogo-treino contra a equipe do Red Bull Brasil no CT da Barra Funda, enquanto quase todos seus companheiros curtiam a folga. Ele reforçou o time da base do São Paulo, que contou ainda com Léo Natel, Militão, Lucas Fernandes e Shaylon, todos que treinam com os profissionais. No final, o resultado foi 1 a 1.

Sidão teve um bom desempenho e passou o tempo todo orientando sua jovem zaga. O goleiro, por causa de contusões na temporada, incluindo uma lombalgia que o deixou por mais de dois meses fora dos gramados, perdeu espaço na equipe após ter começado o ano como titular.

Agora, ele tenta recuperar seu espaço e sabe que terá de aguardar uma brecha no time, que atualmente conta com Renan Ribeiro como o preferido do técnico Rogério Ceni. Por isso, Sidão faz questão de se dedicar em todos os momentos para voltar ao gol do time e ganhar confiança para atuar.

Desde que chegou, Sidão foi escolhido por Ceni para ser o titular após brilhar nas cobranças de pênalti que garantiram o título do São Paulo na Florida Cup, durante a pré-temporada da equipe. Nesta segunda-feira, ele viu o empate por 1 a 1, gols de Caique para o São Paulo e Tatá para o Red Bull, e deu mais um passo para recuperar seu espaço.