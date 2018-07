Sidão admite saída do Botafogo após vaga na Libertadores

Destaque do Audax no Campeonato Paulista, Sidão chegou ao Botafogo para ser a sombra de Jefferson, mas acabou sendo titular durante quase todo o Campeonato Brasileiro, diante da lesão sofrida pelo goleiro da seleção brasileira. Cumpriu bem seu papel e agora se despede para jogar no São Paulo na temporada que vem.

A vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, foi a última dele pelo time de General Severiano. Após a partida e a vaga conquistada na Copa Libertadores, ele quebrou o silêncio que vinha desde o início das negociações e confirmou que está de saída.

"Queria aproveitar para agradecer o Botafogo. O meu contrato de empréstimo se encerra agora. Não queria sair sem agradecer diretoria, torcedores e companheiros. Foi um prazer imenso. Quero agradecer de coração, por tudo que aconteceu", afirmou o jogador, que estava emprestado pelo Audax.

Aos 33 anos, ele só espera ser aprovado nos exames médicos para ser o primeiro reforço do São Paulo de Rogério Ceni. "Estava praticamente tudo certo com o Botafogo. Na semana que fomos para o Cefat foi quando começaram a falar do São Paulo. Preciso ir para São Paulo fazer exames e assinar. Fiquei calado para focar nessa vaga na Libertadores", explicou. No time paulista, deverá disputar posição com Renan Ribeiro e Denis.