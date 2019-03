Sidão diz que trocar o São Paulo pelo Goiás foi 'descida' na carreira e depois pede desculpas

O goleiro Sidão se viu envolvido em uma polêmica em razão de uma entrevista após a vitória do Goiás por 3 a 1 sobre o Aparecidense, pelo Campeonato Goiano, no domingo. O ex-jogador do São Paulo disse que ter trocado o clube paulista pelo goiano foi uma descida na carreira e que teve medo de acertar com a equipe, porque sonhava jogar em um clube de grande expressão. Nesta segunda-feira, ele pediu desculpas e se explicou.

"Resolvi vir aqui para retratar esse assunto. Em respeito ao torcedor esmeraldino, à instituição, foram várias entrevistas falando muito bem do Goiás, falando o quanto eu estou feliz. Mas infelizmente usaram de má fé, de pegar um trecho da entrevista, e talvez também uma palavra mal colocada minha fez com que gerasse toda essa confusão", explicou, durante entrevista coletiva.

"Eu me retrato aqui com todo torcedor esmeraldino e peço desculpas por uma palavra mal colocada em uma entrevista. Espero que ninguém do grupo passe por isso porque é algo muito ruim. Agradeço a oportunidade de estar aqui me retratando e pedir desculpas ao torcedor por uma palavra mal colocada e que todos entendam que estamos juntos em favor do Goiás para que ele seja campeão", completou.

No domingo, em entrevista à Rádio Bandeirantes de Goiânia, o ex-jogador do São Paulo disparou. "Quando saí do São Paulo, fiquei com um pouco de receio por estar vindo para o Goiás porque a gente sonha em jogar em clubes de grande expressão. Não que o Goiás não seja, mas a gente sabe que sair do São Paulo e ir para o Goiás é uma descida, com todo respeito ao Goiás, que fique bem claro".

As palavras de Sidão não foram bem aceitas pela torcida do Goiás, que viu menosprezo por parte do goleiro.