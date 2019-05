Sidão é regularizado no BID e pode estrear pelo Vasco contra o Corinthians

Ainda sem ser oficializado pelo clube como reforço, o goleiro Sidão foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode fazer sua estreia pelo Vasco já neste sábado, contra o Corinthians, na Arena da Amazônia, em Manaus. O duelo é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

É provável que Sidão, que tem contrato de empréstimo até o final do ano, faça seu primeiro jogo pelo time cruzmaltino pois o titular Fernando Miguel está machucado e o técnico interino Marcos Valadares teve de recorrer ao jovem Alexander nos últimos duelos. O reforço já está em Manaus, junto da delegação vascaína.

Ele tem treinado com o elenco no CT do Almirante desde o início desta semana. Ele estava no Goiás, no qual perdeu espaço recentemente depois que o clube goiano apostou em Tadeu, recém-contratado junto à Ferroviária, e que tem sido titular neste início de Brasileirão.

Sidão se junta aos meias Marcos Júnior e Valdívia como reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. O goleiro defendeu o São Paulo em 2017 e 2018 e, no Rio, já jogou pelo Botafogo.

No Vasco, terá de fazer ótimas atuações para ganhar a confiança da torcida, irritada com as derrotas para Athletico-PR e Atlético-MG que deixaram o time cruzmaltino na lanterna do torneio nacional. A pressão é tanta que Yago Pikachu até agrediu um torcedor no desembarque na capital amazonense para o duelo com o Corinthians.