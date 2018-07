Sidão espera disputa sadia por posição e elogia trabalho de Ceni

O goleiro Sidão foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira no São Paulo e vestirá a camisa 12. Ele teve um bom desempenho no Campeonato Brasileiro pelo Botafogo e, com o aval do técnico Rogério Ceni, foi contratado para disputar a posição de titular com Denis e Renan Ribeiro. A apresentação do atleta foi nos Estados Unidos, onde o time está fazendo pré-temporada.

"Vai ser uma disputa sadia, a posição está aí para ser conquistada. A gente está fazendo uma pré-temporada muito forte, para quem estiver melhor sair jogando. Estamos fazendo uma disputa bem sadia e amigável. Eu tenho que chegar devagar, porque tenho de conquistar o meu espaço aqui. Eu não posso chegar aqui e dizer que vou ser titular, porque seria mentira", afirmou Sidão.

O jogador está animado com a possibilidade de ser treinado por um ex-goleiro e acha que o trabalho de Ceni tem tudo para dar certo. "Ele tem feito algo novo aqui. Sinceramente, eu nunca tinha visto. É bem dinâmico, com muita intensidade e competitividade. O Michael Beale e o Charles Hembert também têm ajudado bastante neste trabalho. Ele tem feito um trabalho inovador e estou com muita confiança que vai dar certo", avisou.

Apesar do otimismo, Sidão sabe que terá de se destacar mais nos treinamentos para chegar à titularidade, até porque Denis é bastante conhecido de Ceni - foi reserva por muitos anos do goleiro. "Ele conhece o Denis e o Renan Ribeiro, por conta disso, acho que eles estão na minha frente. Mas estou buscando o meu espaço e trabalhando forte para que eu possa conquistar a minha vaga", disse.