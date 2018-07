Sidão exalta momento e diz que São Paulo poderia 'brigar por algo diferente'

O São Paulo foi ao Rio e voltou com um ponto a mais na tabela depois de empatar com o Vasco por 1 a 1 no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado confirmou a boa fase da equipe no segundo turno, no qual tem a terceira melhor campanha da competição, e a manteve distante do rebaixamento. Para Sidão, as metas poderiam ser maiores se a reação tivesse começado antes.

"Se a gente tivesse feito um pouco disso no primeiro turno, estaria brigando por algo diferente na competição. O segundo turno é excelente. Agora, vamos tentar buscar pontos fora de casa contra o Grêmio para encerrar de vez esse assunto (rebaixamento) e ver o que a gente almeja lá na frente", declarou.

O resultado fora de casa no domingo, com um jogador a menos após a expulsão de Militão, foi valorizado, mas Sidão queria mais. O goleiro considerou que o São Paulo errou depois de abrir o placar e poderia ter ampliado o placar se tivesse mantido a postura do primeiro tempo.

"O time poderia ter buscado um segundo gol, que mataria o jogo, mas infelizmente não conseguiu. Acho que tínhamos condições de colocar a bola no chão, trabalhar mais e tentar chegar ao gol deles, pelo menos. Mas acho que a gente aceitou muito a pressão do Vasco, recuou muito. Pelas circunstâncias, foi um ponto importante como visitante", considerou.

O meia Hernanes teve uma visão mais otimista e valorizou o ponto. "Saímos daqui com um ponto. O time deles cresceu no segundo tempo e voltou bastante determinado, com uma postura ofensiva, e conseguiu o gol numa bola rebatida. Estamos com 45 pontos, temos de nos preocupar ainda com nossa performance para atingir os tão sonhados 47 pontos, para nos livrarmos de vez do descenso."