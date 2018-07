Sidão promete São Paulo com 'espírito de decisão' contra o Vitória

Para o goleiro Sidão, o jogo de domingo contra o Vitória será uma decisão. O jogador diz estar confiante em um triunfo diante do clube baiano que, assim como o São Paulo, também vive o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

“É uma decisão. Realmente uma decisão, não só nas palavras", disse o goleiro, ao site do São Paulo. "Todos nós vamos entrar com esse espírito de decisão. É um confronto direto que pode determinar muitas coisas para a nossa sequência no campeonato."

Com 24 pontos, o São Paulo é vice-lanterna do Brasileirão e tem dois pontos a menos que o Vitória, 17º colocado. A possibilidade de deixar a zona de rebaixamento ainda nesta rodada - ainda que remota - anima Sidão. “A equipe está focada, confiante, motivada. Um bom resultado lá será fundamental para que o time possa cada vez mais sair dessa situação incomoda que a gente se encontra."

O goleiro afirmou que uma vitória neste momento é essencial para comprovar a evolução do time, algo que vem sendo apontado pelo elenco e pelo técnico Dorival Junior. "Estamos vendo o time em evolução, todos aqui percebem, mas agora precisamos do resultado para comprovar isso. Essa melhora só será confirmada quando obtivermos uma sequência de bons resultados".

Contra o Vitória, Sidão fará seu quarto jogo seguido como titular do gol são-paulino. É sua maior sequência no time, ao lado das quatro partidas em que foi titular no Campeonato Paulista deste ano. Contratado no final de 2016, chegou a ser contestado principalmente pelas saídas de bola com os pés. Ganhou chance de voltar ao time titular com Dorival Junior, que o colocou no lugar de Renan Ribeiro.