Sidão vê evolução no São Paulo, mas admite 'incômodo' por número de gols sofridos

O goleiro Sidão disse nessa sexta-feira que se sente incomodado com a quantidade de gols que o São Paulo vem sofrendo no Campeonato Brasileiro. Nos últimos dez jogos, foram 19 gols tomados. A última partida sem gols sofridos foi na 15ª rodada, na vitória sobre o Vasco por 1 a 0.

+ Oscilações e baixo poder de reação do São Paulo preocupam Dorival

"A quantidade incomoda todos nós. A gente conversa muito, eu, Rodrigo Caio, Arboleda, nós tentamos achar uma maneira de resolver essa situação. Sabemos que o campeonato é difícil e que é exigido muito de quem joga atrás, mas nós mesmos nos cobramos", disse o goleiro.

Para Sidão, os gols sofridos frustram sobre tudo por conta do poder ofensivo do São Paulo. O goleiro espera mais atenção do time para evitar tomar gols na parte final dos jogos. "Sabemos do nosso poder ofensivo. Fazemos gol sempre, mas também sofremos. Estamos evoluindo muito, marcando melhor, construindo o placar, mas agora é ter mais atenção na parte final do jogo para concretizar as vitórias."

O goleiro, que ultrapassará contra o Sport sua maior sequência de jogos como titular no São Paulo, vive expectativa por uma sequência de jogos sem tomar gol, apostando numa postura mais ofensiva do time.

"O momento é de se preocupar com o time como um todo e não com minha questão pessoal, mas é claro que esta sequência está me fazendo evoluir com o time e vou manter isso para ajudar o time a sair dessa situação. Quero ficar alguns jogos sem sofrer gols. Quando isso acontecer, vamos subir na tabela", avaliou.