Sidão vê São Paulo faminto pelo título, mas pede pés no chão

Ter caído fora da Copa Sul-Americana na semana passada teve um lado negativo e um positivo para o São Paulo. Vendo pelo copo meio vazio, tratou-se da terceira eliminação em 2018. Por outro lado, o Campeonato Brasileiro, que o clube lidera, virou não apenas o único foco da temporada como uma espécie de obsessão dentro do Morumbi que serve de combustível para motivar o elenco.

"Não sei o que temos de diferente (em relação aos concorrentes), mas internamente há uma gana muito grande para conquistar o título. Fomos eliminados na semifinal do Paulista, saímos da Copa do Brasil precocemente e perdemos agora na Sul-Americana. Então, nossa gana só aumenta para conquistar um título pelo São Paulo. No nosso grupo, desde a presidência até o porteiro, jardineiro, todo mundo quer ser campeão nesse ano", afirmou o goleiro Sidão.

Apesar da euforia pelo título simbólico do primeiro turno confirmado depois da vitória de domingo sobre a Chapecoense, o jogador seguiu discurso ensaiado pela maioria do grupo e pediu calma: "A gente tem falado muito sobre manter os pés no chão, tem muita coisa pra acontecer. É ir jogo a jogo, buscar três pontos dentro e fora de casa", cobrou Sidão.

Na opinião do arqueiro, é difícil de fazer qualquer previsão para o segundo turno dada a imprevisibilidade do Brasileirão. "É um dos campeonatos mais difíceis do mundo. São 20 times que dão trabalho dentro e fora de casa, os resultados oscilam muito. Quem você acha que vai ganhar acaba perdendo, e vice-versa", analisou.

O próximo desafio do time será nesta quarta-feira: às 19h30, visita o Paraná, no Estádio Durival Britto, em Curitiba, pela 20ª rodada. O técnico Diego Aguirre não tem nenhum jogador suspenso ou lesionado para essa partida.