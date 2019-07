Sidão vê Vasco melhor após parada e acredita em bom resultado contra o Palmeiras

Depois da paralisação do calendário nacional para a disputa da Copa América, o Vasco já entrou em campo duas vezes pelo Campeonato Brasileiro e conseguiu uma vitória no clássico sobre o Fluminense, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, e uma derrota para o Grêmio, em Porto Alegre. O bom desempenho em campo nestes dois jogos foi destacado pelo goleiro Sidão, que acredita em um bom resultado contra o líder Palmeiras, neste sábado, em São Paulo, pela 12.ª rodada.

"É um jogo difícil, mas vamos nos preparar bem. Temos uma semana cheia para arrumar uma estratégia e fazer uma boa apresentação lá em São Paulo. Não só o Palmeiras é um adversário difícil de ser batido, mas todas as equipes grandes do país, principalmente fora de casa. Vamos lá para a Arena confiantes e acreditando na possibilidade de conseguir um grande resultado", afirmou o goleiro, destacando a evolução vascaína após o período de intertemporada.

Titular de última hora contra o Fluminense - Fernando Miguel foi cortado por causa de uma febre -, Sidão destacou o bom futebol da equipe, que conseguiu a vitória por 2 a 1 de virada. "Treinamos bastante, mostramos coisas boas no jogo, mas ainda temos muito o que melhorar e corrigir. Mesmo com o resultado negativo, o nosso time mostrou lá em Porto Alegre, contra o Grêmio, que voltou de uma forma diferente. A vitória nesse clássico só veio para coroar tudo aquilo que estamos desenvolvido no dia a dia com a comissão técnica e o professor Vanderlei (Luxemburgo)", disse.

Com 12 pontos, o Vasco subiu para a 15.ª colocação na tabela de classificação. Jogar em São Januário é uma das armas que Luxemburgo quer usar para o time ter sucesso no Brasileirão - nos próximos cinco jogos, três serão com mando vascaíno.

"Nós precisamos fazer os resultados dentro da nossa casa. O torcedor compareceu, fez a parte de dele e conseguimos presenteá-los com uma grande vitória. Se continuarmos obtendo êxitos em São Januário, temos totais condições de conquistar coisas grandes dentro do Brasileiro", comentou Sidão.

"O Luxemburgo tem batido muito nessa tecla da grandeza do Vasco e do que o torcedor espera. Nós jogadores temos que representá-los dentro de campo, então nada como uma vitória como essa. Dedicamos esse resultado ao torcedor que compareceu e todos os vascaínos que estiveram em casa torcendo também. Juntos, vamos conseguir fazer uma boa competição com a camisa do Vasco", completou o goleiro.