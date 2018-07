Sidcley alega problemas particulares e descarta o acerto com a Ponte Preta

O desejo da Ponte Preta de contar com o futebol do lateral-esquerdo Sidcley na temporada de 2017 acabou nesta quinta-feira com a decisão pessoal do próprio jogador do Atlético Paranaense. Alegando problemas pessoais, ele negou a sua transferência para Campinas (SP) depois que os dois clubes já tinham acertado o negócio.

"Quando fui perguntado sobre a mudança eu avisei que não iria porque tenho problemas de doença na família com a filha", resumiu o jogador, que em um mesmo dia foi confirmado e depois descartado na Ponte Preta. Por enquanto, o elenco campineiro só conta com Breno Lopes como especialista para a posição. Mas espera ter um outro jogador mais experiente para esta opção.

Por outro lado, a surpresa do dia foi a presença de Lucca, meia-atacante emprestado pelo Corinthians, já participando normalmente dos treinamentos. Segundo o departamento de futebol, ele já assinou contrato e se encontra em perfeitas condições, tanto físicas como clínicas. Os exames foram realizados no clube paulistano, onde vinha treinando.

A expectativa, agora, é pela chegada do zagueiro Yago, também corintiano, que participa da excursão do time aos Estados Unidos. Ele, inclusive, participou do primeiro jogo do Florida Cup, na goleada por 4 a 1 em cima do Vasco, na última quarta-feira. Os dois fariam parte do pacote fechado entre os clubes. Ambos vão ficar em Campinas até o final do ano, enquanto que o atacante Willian Pottker deve ir para São Paulo após a disputa do Campeonato Paulista.

Também na próxima semana, a diretoria espera uma definição sobre o atacante Luis Fabiano. Com 36 anos, ele tenta rescindir o contrato com o clube chinês Tianjim Quanjian para voltar ao Brasil. Seu futebol era pretendido por vários clubes, como Santos e Internacional, mas a disputa agora parece restrita à Ponte Preta e ao Vasco.