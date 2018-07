Sidcley celebra gol, mas diz que não fez a melhor partida pelo Corinthians

Com um gol e uma assistência para Rodriguinho, Sidcley foi um dos destaques na goleada por 4 a 0 do Corinthians sobre o Paraná neste domingo, em Curitiba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo celebrou o gol anotado, mas disse que esta não foi a melhor partida que fez desde que chegou ao time alvinegro.

"Pra mim é muito importante fazer gol, fico feliz, com minha família toda aí", comemorou. "Mas não acho que foi minha melhor partida. Meu melhor jogo foi contra o Palmeiras, na final (do Campeonato Paulista)", disse o jogador, que, na ocasião, foi elogiado pelo técnico Fábio Carille pela marcação eficiente no atacante Dudu.

O gol contra o Paraná foi o segundo de Sidcley pelo clube para o qual está emprestado até o final desta temporada. O lateral-esquerdo, que pertence ao Atlético Paranaense, balançou as redes pela primeira vez com a camisa corintiana no triunfo por 2 a 0 contra o Bragantino, nas quartas de final do Paulistão.

A exemplo do volante Gabriel e de Fábio Carille, o lateral-esquerdo reconheceu que os primeiros minutos da equipe na partida poderiam ter sido melhores, mas ficou satisfeito com o que o time apresentou na segunda vitória que mantém o time paulista com 100% de aproveitamento no Brasileirão.

"Eu falei que no começo nosso time não estava bem, mas nosso time é muito concentrado. Trabalhamos a bola e conseguimos concluir no gol. E nosso time é assim, muito concentrado. Por isso a gente reage e quem entra dá conta do recado", declarou Sidcley.