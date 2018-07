Sidney Moraes cobra diretoria da Ponte por reforços Com o orçamento reduzido depois do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta vem encontrando muitas dificuldades para contratar, o que está deixando Sidney Moraes preocupado. Visando a estreia no Paulistão, que acontece no próximo dia 19, o treinador cobrou reforços da diretoria.