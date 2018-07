Siemsen deve anunciar dois patrocinadores novos no Fluminense

O presidente do Fluminense, Peter Siemsen, disse nesta quarta-feira que espera anunciar dois novos patrocinadores nos próximos dias, mas admitiu que o time pode perder mais jogadores. O dirigente, contudo, garantiu que as "estrelas" seguirão no clube tricolor carioca.

As declarações foram dadas durante entrevista coletiva concedida em Orlando, nos Estados Unidos, onde o Fluminense disputará a Florida Cup a partir desta quinta. "Não é possível garantir que todos os jogadores permanecerão. É normal ter o mercado de transferências. O antigo patrocinador tem contrato em vigor com os atletas, e o Fluminense tem o dele. Não vejo grandes dificuldades", comentou o dirigente. "Não necessariamente todos (os jogadores permanecerão), mas certamente as estrelas estarão conosco".

Peter Siemsen disse que o clube passa por uma fase de "transição" após o fim da parceria de 16 anos com a Unimed, que, além de injetar grandes recursos financeiros, também banca os vencimentos de boa parte dos jogadores. "No caso do Fluminense, não há dúvida que muda o modelo porque tinha um modelo com um patrocinador de 16 anos de relação, um modelo diferente. O clube tem condições de fazer diferente e fazer bem feito", assegurou. "Devemos anunciar dois novos patrocinadores nas próximas semanas e vamos estar com estabilidade para dar continuidade ao trabalho".