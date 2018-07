Siena goleia Lazio e volta a vencer após sete jogos

O tropeço manteve a Lazio em quarto lugar no Campeonato Italiano, com 30 pontos. Agora, porém, a equipe poderá ver Milan e Juventus, ambos com 34 pontos, e Udinese, com 32, se distanciarem na briga pelo título nacional. Os três times só entrarão em campo no domingo. Além disso, o time de Roma completou a sua terceira partida seguida sem vitória na competição.

Em má fase, o Siena não havia marcado gols nas últimas cinco partidas no Campeonato Italiano, além de acumular sete tropeços seguidos. Mas conseguiu um triunfo expressivo e se afastou um pouco do risco de rebaixamento, já que está agora na 14ª posição, com 18 pontos, seis a mais do que a primeira equipe dentro da zona de descenso.

O Siena praticamente definiu o seu triunfo no primeiro tempo, quando abriu 3 a 0, com gols de Destro, aos 11, e Calaio, aos 35 e 48 minutos. Na etapa final, Destro voltou a marcar, aos 36 minutos, e definiu a goleada da equipe mandante por 4 a 0.