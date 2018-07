Siena surpreende e faz 3 a 0 na Lazio pelo Campeonato Italiano

SIENA - O Siena surpreendeu nesta segunda-feira ao atrapalhar as ambições da Lazio no Campeonato Italiano. Ameaçado de rebaixamento, o Siena contou com o apoio da torcida para aplicar 3 a 0 no time do brasileiro Hernanes e seguir respirando na tabela, no encerramento da 25ª rodada.

Com a vitória, a equipe da casa chegou aos 21 pontos e se manteve dentro da zona de rebaixamento. Já a Lazio estacionou na tabela, após este novo tropeço. Soma os mesmos 44 pontos do Milan, mas ocupa a quarta colocação. E fica mais distante da briga pelo título. A líder Juventus acumula 55 pontos.

Jogando em casa, o Siena surpreendeu o rival logo aos 6 minutos, com gol de Innocent Emeghara. Na metade do primeiro tempo, Alessandro Rosina ampliou a vantagem, com gol aos 23.

O mesmo Emeghara sacramentou a vitória sobre a equipe de Hernanes e André Dias aos 16 minutos da segunda etapa. Ele marcou seu quarto gol em três jogos desde que chegou ao Siena, vindo do Lorient, da França, por empréstimo.

Na próxima rodada, o Siena terá pela frente a líder Juventus, em Turim, no domingo. A Lazio, por sua vez, vai receber o Pescara, em casa, na segunda-feira, dia 25.