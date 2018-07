Siena vence Napoli e sai na frente na Copa da Itália

O vencedor do confronto enfrentará na decisão o vitorioso do duelo entre Juventus e Milan. Líder do Campeonato Italiano, o time de Turim bateu o vice-líder por 2 a 1, na quarta, no Estádio San Siro, e também ficou em vantagem na disputa. Juventus e Milan também voltam a campo no dia 21 de março. A final está marcada para 20 de maio.

Empurrado pela torcida, o Siena foi superior no primeiro tempo, mas só abriu o placar nos instantes finais da etapa. Aos 42, o atacante brasileiro Reginaldo aproveitou descuido da zaga, passou pelo goleiro e mandou para as redes.

Melhor em campo, o time da casa ampliou aos 21 da segunda etapa. D''Agostino completou cruzamento rasteiro de Rossi e anotou o segundo. O Napoli só conseguiu diminuir ao contar com uma ajuda da defesa rival. Pesoli bateu contra as próprias redes ao tentar desviar cruzamento dos visitantes, aos 41 minutos.