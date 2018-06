Sigurdsson garante Islândia recuperada de revés e com 'foco total' na Croácia

O meia Gylfi Sigurdsson garantiu neste sábado que a dura derrota para a Nigéria na sexta-feira, em Volgogrado, ficou para trás e a seleção da Islândia já está com os ânimos restabelecidos. Segundo o principal jogador da equipe, o grupo lidou com o revés melhor do que o esperado.

"Acho que nossos ânimos estão melhores do que esperávamos depois de uma decepção tão grande, e um segundo tempo tão ruim (contra a Nigéria)", disse Sigurdsson, que ainda não balançou as redes na Copa do Mundo. Ele atua no Everton, da Inglaterra, é o camisa 10 e a grande referência da Islândia.

No entanto, nos dois jogos da seleção nórdica neste Mundial, Sigurdsson não rendeu o que se espera dele e agora a equipe tem uma missão bastante complicada para avançar às oitavas de final do torneio. Precisa vencer a Croácia, que lidera o Grupo D e está invicta na competição, e torcer para uma vitória dos argentinos sobre os nigerianos.

Os dois duelos da chave serão disputados na próxima terça-feira, às 15 horas (de Brasília). Sigurdsson reitera o foco total no duelo, no qual os croatas, já classificados, devem entrar com alguns reservas, o que pode facilitar a missão islandesa.

"É claro que ficamos todos desapontados (com a última derrota), mas deixamos o jogo da Nigéria de lado agora. Estamos com foco total na partida contra a Croácia", concluiu.