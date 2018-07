Silas confirma escalação de Adílson no Grêmio

O técnico Silas confirmou nesta terça-feira que o volante Adílson será titular na partida entre Fluminense e Grêmio, quinta-feira, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O meio-campista vai substituir Ferdinando, que se contundiu durante a primeira partida da final do Campeonato Gaúcho.

O treinador aproveitou para elogiar o desempenho de Adílson no fim de semana, na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, no Beira-Rio. "Ele não havia entrado muito bem em outros jogos, mas nesse entrou muito bem", afirmou o treinador gremista.

A outra mudança na escalação do Grêmio também pode acontecer no meio-de-campo. Douglas cumpriu suspensão automática na final do estadual e está liberado para atuar na Copa do Brasil. Silas, porém, não sabe se saca Leandro ou Hugo. Outra opção é deixar Douglas no banco de reservas.

O técnico analisou o fato da equipe encarar o Fluminense entre as finais do Campeonato Gaúcho. "É ruim pelo lado do cansaço, pois temos uma viagem para o Rio de Janeiro. Por outro lado é bom, nós também não vamos festejar a vitória sobre o Inter, pois já temos esse jogo contra o Fluminense", disse.