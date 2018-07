Silas diz que reservas afetaram desempenho do Grêmio

A decisão do técnico Silas de poupar a maioria dos jogadores titulares na partida contra o Corinthians foi um dos motivos que levou o Grêmio a ser batido, no Estádio Olímpico, por 2 a 1.

O treinador admitiu que as mudanças atrapalharam o rendimento da equipe, mas disse que era necessário poupar alguns atletas no domingo, já pensando no segundo duelo com o Santos pela Copa do Brasil.

"É o preço que se paga, mas temos que tirar as coisas boas. O Joilson e Bruno Collaço foram bem. Leandro jogou os 90 minutos. Maylson entrou jogando bem... Quando dá certo é uma maravilha, mas quando não dá é o preço que temos que pagar", afirmou Silas.

O Grêmio volta a jogar na quarta-feira, quando enfrentará o Santos, na Vila Belmiro, pelas semifinais da Copa do Brasil, depois de vencer o primeiro jogo, em Porto Alegre, por 4 a 3. Com a escalação indefinida, o treinador ainda não revelou se vai usar Bruno Collaço, Joílson ou William Magrão na lateral esquerda, no confronto decisivo.