Silas é demitido do Ceará após nove rodadas na Série B

O Ceará demitiu o treinador Silas Pereira, após a derrota de 2 a 0 para o Oeste, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Silas deixa o clube com cinco dos 27 pontos disputados atual edição do campeonato. O time cearense acumula em nove rodadas seis derrotas e está na zona de rebaixamento para Série C de 2016.

A diretoria do Ceará está atrás de um novo treinador já orientar o time na partida da próxima terça-feira (30) contra o Luverdense (MT). Através de comunicado a diretoria agradeceu o trabalho de Silas que foi campeão da Copa do Nordeste, mas não conseguiu empregar o o ritmo vitorioso do certame regional na competição nacional.

Sob seu comando o Ceará conseguiu apenas na Série B uma vitória e dois empates em casa. O restante foi de derrotas. inclusive uma em casa. Silas ficou no Ceará por quatro e meses e meio.