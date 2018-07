Silas elogia atuação de Rochemback contra o Avaí

Depois do confronto, o técnico Silas enalteceu a atuação de Rochemback, que entrou apenas no segundo tempo. "Rochemback deu aquele chute e fez um golaço. É um jogador que tem a nossa confiança e nos ajudou a conquistar essa classificação", avaliou o treinador.

A garra dos jogadores gremistas, sobretudo no segundo tempo, também foi elogiada por Silas. "No intervalo a gente conversou, não tinha outra coisa a fazer a não ser botar o coração. A gente achou que a guerra não ia ser tão acirrada. Depois vimos que se não voltássemos do jeito que voltamos, poderíamos não voltar pra Porto Alegre classificados", enalteceu.