Silas exalta postura do Grêmio como visitante

O técnico Silas não escondeu a satisfação com mais uma vitória do Grêmio fora de casa em uma partida decisiva. Depois de derrotar o Internacional por 2 a 0, no Beira-Rio, na primeira final do Campeonato Gaúcho, a equipe bateu o Fluminense por 3 a 2, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Por isso, o treinador exaltou a postura da equipe na partida de quarta-feira.

"Essa questão de o Grêmio não ter jogado bem fora de casa no ano passado me incomodava e precisava mudar. Agora conseguimos vencer o Gre-Nal e o Fluminense fora de casa. Hoje, mesmo com um homem a menos, fizemos o terceiro gol e depois fechamos o time, porque o Fluminense é um time de qualidade", afirmou.

O Grêmio não terá os volantes Adilson e William Magrão e o zagueiro Rodrigo na segunda partida contra o Fluminense. Silas, porém, minimizou os desfalques. "O Grêmio não terá três titulares, mas tem um grupo. Não há vaidade interna e isso vai ser superado com qualidade. Tenho um orgulho muito grande de trabalhar com esse grupo e vamos para mais uma guerra neste domingo", disse.