Silas exige reação do Grêmio nas próximas rodadas A derrota para o Palmeiras no sábado, por 4 a 2, não foi bem aceita por Silas. Preocupado com a situação do Grêmio, que ocupa a penúltima posição do Campeonato Brasileiro com apenas um ponto, o treinador exigiu que a equipe reaja o mais depressa possível na competição.