Silas festeja volta ao comando técnico do Avaí

Depois de acertar seu retorno ao Avaí na noite de terça-feira, Silas foi apresentado nesta quarta pela manhã, em Florianópolis, como novo técnico do clube. Substituto do demitido Vagner Benazzi, o ex-jogador festejou o fato de estar voltando ao time que deu visibilidade a ele pela primeira vez na função de treinador.

"A minha identificação com o clube é algo eterno. O Avaí me projetou, por isso, estarei sempre à disposição do clube para ajudá-lo", afirmou Silas, que chega com a primeira meta de tentar levar o time ao tricampeonato catarinense.

"Estamos chegando para buscar a meta do tri. A exemplo de 2009, vamos nos concentrar na união e na força deste elenco que culminarão em êxito", reforçou o treinador, que terá como auxiliar técnico o seu irmão, Paulo Antonio.

Depois de assumir do Avaí em março de 2008, Silas comandou a campanha do time que garantiu acesso à elite do Campeonato Brasileiro, antes de ganhar dois estaduais consecutivos. Em 2009, por sua vez, ele terminou o Brasileirão na sexta posição, a melhor de uma equipe catarinense na história da competição.

Em 2011, o Avaí disputará pelo terceiro ano seguido a Série A do Campeonato Brasileiro, que neste ano voltará a contar com a presença do Figueirense, maior rival da equipe dirigida por Silas.