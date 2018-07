Silas minimiza desfalques e promete Grêmio ofensivo

"A gente não pode ficar chorando pelo que não temos em campo. Temos que valorizar quem estará lá e lembrar que a vantagem na disputa é nossa", afirmou Silas, que ainda não contará com o lateral-esquerdo Fábio Santos, também lesionado.

Confiante, Silas negou ainda que o Grêmio terá uma postura defensiva nesta quarta-feira. "Se estiver faltando cinco minutos e estivermos com a vantagem, só assim a gente coloca o ônibus do Grêmio dentro do gol, nossas famílias e evitamos o gol do Santos para sairmos classificados", brincou.