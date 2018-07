Silas Pereira assume Red Bull Brasil para a disputa da Série D do Brasileiro

Depois da fraca campanha no Campeonato Paulista, o Red Bull Brasil confirmou nesta segunda-feira a contratação do técnico Silas Pereira, ex-Novorizontino. Ele vai substituir Alberto Valentim, ex-auxiliar de Cuca no Palmeiras, e chega de olho no Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão nacional, que começará em maio.

Silas Pereira foi diretamente responsável por levar o time de Novo Horizonte (SP) às quartas de final do Paulistão, caindo diante do Palmeiras com duas derrotas. Este vai ser o seu primeiro trabalho em Campinas (SP), a sua cidade natal.

Na carreira de treinador, ele tem passagens por grandes clubes do país como Grêmio, Flamengo, Avaí, Náutico, Portuguesa, Ceará e América-MG. Começou no Paraná, em 2006, como assistente. Ele também tem um currículo vitorioso como jogador, quando atuou como meia. Jogou no São Paulo, Internacional, Atlético Paranaense, Vasco e San Lorenzo (Argentina). Além de ter sido campeão mundial Sub-20 e tendo participado da seleção brasileira principal.

Silas Pereira chega ao clube para reformular o grupo e já pensa na Série D, que tem data marcada para começar no dia 21 de maio. O primeiro jogo é contra o Espírito Santo-ES, às 16h30, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), pelo Grupo A14.

"Estou feliz pela estrutura que encontrei e pelas portas abertas. O clube oferece projeto e condições de trabalho, tudo o que os técnicos querem. O Red Bull Brasil é um clube sério, que prima pela excelência", disse o otimista Silas Pereira.