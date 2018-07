Silas sinaliza com Grêmio titular diante do Corinthians O técnico Silas surpreendeu nesta sexta-feira ao afirmar que pretende colocar em campo uma equipe quase inteira titular na partida de domingo, contra o Corinthians, no Olímpico. Mesmo com o time envolvido nas semifinais da Copa do Brasil, o comandante gremista não pretende deixar de lado o Campeonato Brasileiro, que está em sua segunda rodada apenas.