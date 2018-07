Silas valoriza vantagem do Grêmio, mas segue cauteloso

"A vantagem é boa, mas não é definitiva", afirmou Silas. "O Inter tem um time para jogar de igual para igual. Por isso que falei que não tem nada ganho. Nossa vantagem é que, no Olímpico, o Inter vai jogar com 10% da torcida e o Grêmio com 90%", lembrou o treinador, que vinha sendo contestado pela derrota no primeiro Gre-Nal do ano, também pelo Gaúcho.

Apesar de não ter marcado gol, um dos jogadores mais elogiados pelo técnico foi o meia-atacante Hugo. "Para jogar no Grêmio todo mundo tem de ser protagonista. Cada um faz a sua parte, não pode ser mais um. O Hugo entendeu isso e foi muito bem. Fez um grande jogo. Assim como o Inter, o Grêmio também tem um grande elenco", disse Silas.

No Olímpico, o Grêmio pode perder até por um gol de diferença para ficar com o título. Já o Inter precisa vencer por 2 a 0 para levar a decisão aos pênaltis ou por uma diferença maior que dois gols para desbancar o arquirrival. Antes do segundo jogo da decisão do Gaúcho, o Grêmio já volta a campo na quinta-feira, quando encara o Fluminense, no Maracanã, pela Copa do Brasil.