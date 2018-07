Simão deixa Atlético de Madrid e acerta com Besiktas O meia-atacante português Simão Sabrosa acertou contrato com o Besiktas, da Turquia, e se despediu do Atlético de Madrid nesta quinta-feira. Com o acordo, o jogador da seleção de Portugal encerrou um vínculo de três anos e meio com o clube espanhol, onde participou das conquistas da Liga Europa e da Supercopa da Europa, ambos no primeiro semestre deste ano.