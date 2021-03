Simeone afirma que conta com o português João Felix contra o Chelsea: 'Precisamos dele'

O Atlético de Madrid enfrenta nesta quarta-feira o Chelsea, no estádio Stamford Bridge, em Londres, com a missão de ter de vencer para seguir na Liga dos Campeões da Europa. Na rodada de ida das oitavas de final, em Budapeste, na Hungria, os ingleses venceram por 1 a 0 e agora têm a vantagem do empate. Para tal missão, o técnico argentino Diego Simeone confia no talento do atacante português João Félix, uma das contratações mais caras da história do clube.

Nesta terça-feira, em entrevista coletiva, Simeone garantiu que João Félix vai ser titular, apesar das avaliações pouco positivas que o jogador tem tido nos últimos jogos. "Ele é um jogador importantíssimo, que iniciou a temporada em um grande nível e que confere muita qualidade ao nosso ataque. Precisamos dele. Todos os jogadores passam por fases diferentes, ainda mais quando são jovens", disse.

"Não há muito mais a dizer sobre a sua personalidade. As palavras dele dizem tudo. Esperamos que ele continue a crescer porque a vida é assim quando se tem 21 anos e o talento que ele possui. É assim que ele chegará ao lugar que aspira", prosseguiu Simeone. "João Félix vai jogar de titular amanhã (quarta-feira) e poderá ajudar (o uruguaio) Luis Suárez. São jogadores com características diferentes, o Luis um avançado mais matador, o João com mais capacidade para partir de trás".

O treinador argentino afirmou ainda que não tem nenhum problema com João Félix, até porque o português sabe que precisa cumprir tarefas defensivas na equipe. "Eu quero sempre os melhores jogadores e os melhores jogadores têm um trabalho coletivo para ser parte da equipe. Mas ao João Félix nunca lhe faltou vontade de fazer. Já falamos disso e me lembro que até comentamos depois de um Portugal x França, em que ele fez um trabalho defensivo tremendo pela esquerda. Ele tem essa capacidade", comentou.

Para a partida contra o Chelsea, o Atlético de Madrid deve ir a campo com o mesmo time que atuou no jogo de ida. Não deve haver nenhuma modificação na equipe inicial da partida, que deve ser Oblak; Hermoso, Savic e Felipe; Lemar; Saúl, Koke e Llorente; Correa, João Félix e Luis Suárez.