Simeone alerta Atlético de Madrid para segurar pressão inicial do Sporting

O técnico Diego Simeone alertou nesta quarta-feira para a pressão que o Atlético de Madrid enfrentará, especialmente no início da partida contra o Sporting, de Portugal, na quinta-feira, fora de casa, no duelo de volta das quartas de final da Liga Europa.

Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 0, o time espanhol garante a classificação para a próxima fase com uma derrota por até um gol de diferença. "Temos que nos concentrar em competir da melhor maneira possível. Vamos enfrentar um adversário que vai buscar o jogo e ainda contará com o apoio de seus torcedores. Temos que levar a partida para o lugar onde nos sintamos mais cômodos", disse.

Na vitória em casa, o Atlético de Madrid contou com a falha da zaga adversária nos dois gols. O que abriu o marcador, por sinal, saiu antes do primeiro minuto e foi marcado por Koke. Griezmann fez o outro. O Sporting pouco assustou.

"O Sporting é uma equipe muito competitiva e que trabalha muito bem de maneira coletiva. Sofreram um gol muito rápido no Wanda Metropolitano e isso complicou para eles. Será um duelo duro e intenso", analisou.

DESPEDIDA DE FERNANDO TORRES

Na entrevista coletiva desta terça, Simeone também comentou sobre a decisão do atacante Fernando Torres de deixar o Atlético de Madrid ao final da temporada. O jogador justificou que um dos motivos pela saída é que tem sido pouco aproveitado pelo treinador.

Simeone disse que não se "arrepende de nada". "Tenho admiração pelo Torres, assim como todos os torcedores do Atlético devem ter. Ele é um ícone do clube e acredito que um título a mais ou a menos não mudará em nada sua história no Atlético", disse.