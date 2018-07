Simeone aposta em Griezmann para clássico: 'Precisamos que esteja no seu melhor'

A maior parte da esperança do Atlético de Madrid de vencer o rival Real Madrid está depositada nos ombros de Antoine Griezmann. O atacante francês de 26 anos, que lidera o Atlético com 22 gols em todas as competições nesta temporada, será o foco do ataque da equipe neste sábado, no Santiago Bernabéu, quando tentará atrapalhar a caminhada do rival para ser campeão espanhol. E com Kevin Gameiro com uma lesão na perna esquerda, a sua importância será ainda maior.

"É um dos jogadores que nos dá vida", disse o treinador do Atlético, Diego Simeone, nesta sexta-feira. "Ele cresceu enormemente porque quis melhorar, amadurecer e ser um homem no campo. Ele está no bom caminho para consistentemente ser um dos melhores do mundo. Esperamos e precisamos que Antoine esteja no seu melhor para o final da temporada".

Griezmann destacou que uma vitória ajudaria o Atlético a se consolidar em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, posição que lhe renderia uma vaga na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões. "Eu sempre acredito na minha equipe e em meus companheiros de equipe. É por isso que eu sinto que estamos em boas condições", disse.

No Atlético desde 2014, quando foi adquirido da Real Sociedad, Griezmann vem mostrando que a aposta do clube foi certeira, tanto que marcou 25 gols na sua primeira temporada e 30 na última. Em fevereiro, fez o gol que definiu a vitória no Santiago Bernabéu por 1 a 0, levando o time a superar o rival pelo terceiro ano seguido no Campeonato Espanhol como visitante.

No último clássico, porém, em novembro, o Real Madrid venceu por 3 a 0 no Vicente Calderón, com Cristiano Ronaldo marcando todos os gols do jogo e se tornando o artilheiro do clássico, com 18. E esse jogo ainda está na memória de Griezmann. "Foi um grande jogo do Madrid. Eles nos machucaram muito, mas agora é outra história. Nós estamos jogando bem e espero que possam fazer as coisas melhor".

Agora, a dez pontos do Real Madrid e a oito do Barcelona, o Atlético admite que as suas chances de conquistar um título na temporada estão concentrados na Liga dos Campeões. Mas Griezmann sabe que vencer o rival pode ser um ótimo impulso para o confronto de ida das quartas de final, contra o Leicester, na Inglaterra, na próxima quarta-feira.

"Sabemos que, além dos pontos em jogo e da Liga dos Campeões, temos de vencer este jogo para os nossos fãs. Tenho certeza que se ganharmos, nos dará ainda mais confiança e nos ajudará para o que vier pela frente", concluiu o francês.

O Atlético vai entrar em campo neste sábado com a seguinte formação: Oblak; Juanfran, Savic, Godín e Filipe Luis; Carrasco, Gabi, Saúl e Koke; Griezmann e Torres.