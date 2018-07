Simeone comemora convocação de jogadores do Atlético

Com 16 jogadores convocados do Atlético de Madrid, o técnico da equipe, Diego Simeone, comemorou o resultado do que considerou um trabalho "com muito mais aspectos positivos do que negativos".

"É muito bom porque há três anos eram convocados nem quatro jogadores e agora dezesseis foram chamados. E acredito que no balanço há muito mais coisas positivas que negativas. Então o balanço é bom. E isso é muito importante para eles", disse Simeone.

Na atual temporada, o Atlético de Madrid não desempenha o mesmo papel da temporada passada. Ocupando a quarta colocação com 23 pontos, está atrás dos sempre favoritos Real Madrid e Barcelona (com 27 e 25 pontos, respectivamente) e Valencia (24 pontos).

"Estamos nos acostumando com essa situação. Tomara que continue assim porque mostra que os rapazes estão crescendo depois de todo este trabalho Estes 16 jogadores estão em suas seleções pelo trabalho em equipe que fizeram aqui", explicou.