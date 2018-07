Simeone confirma Mandzukic no Atlético para clássico de Madri

O técnico Diego Simeone confirmou nesta terça-feira o retorno do atacante Mario Mandzukic ao time do Atlético de Madrid para o clássico espanhol com o Real Madrid, nesta quarta, valendo vaga na semifinal da Liga dos Campeões. A partida será disputada no Santiago Bernabéu, após empate sem gols na casa do Atlético.

Mandzukic era dúvida porque desfalcara a equipe atleticana na partida contra o La Coruña, no sábado, em rodada do Campeonato Espanhol. As dores no tornozelo, porém, foram superadas e ele pôde treinar nesta terça. "Mandzukic treinou bem, melhorando bastante desde o início do treino", declarou Simeone.

Um dos principais jogadores do Atlético na temporada, o atacante croata deve formar dupla com o francês Antoine Griezmann nesta quarta. No primeiro jogo, os dois deram trabalho para a zaga do Real Madrid. Mandzukic, inclusive, protagonizou duelo direto com Sérgio Ramos durante todo o jogo, principalmente depois de levar uma cotovelada do rival no rosto.

Nesta quarta-feira, o embate entre zagueiro e atacante deve ser um dos atrativos da partida. Para a partida no Santiago Bernabéu, Simeone terá praticamente força total em campo. Sua única baixa é o meia Mario Suárez, suspenso por conta de acúmulo de cartões amarelos.