Simeone diz não temer pressão no Atlético de Madrid

"Tenho consciência da exigência que terei no Atlético. Mas pretendo ajudar o time a recuperar, pouco a pouco, o que já foi", disse Simeone, que teve carreira de destaque como jogador do time na década de 90. Na temporada 1995/96, ele liderou a equipe nas conquistas do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

Em seu retorno ao clube, Simeone avisou que pretende montar um time "agressivo" em busca da recuperação na temporada. "Gosto de times agressivos, forte, aguerridos, que gostam de contra-ataque", afirmou o treinador, que acertou contrato até o fim da temporada 2012/2013.

Simeone comandará seu primeiro treino à frente do Atlético nesta quinta-feira, em preparação para o jogo do dia 7 de janeiro, contra o Málaga, pelo Campeonato Espanhol. O Atlético ocupa atualmente a 10ª colocação da tabela, 21 pontos atrás do líder Real Madrid.