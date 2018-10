Simeone diz sonhar com final em estádio do Atlético, mas contém empolgação

O argentino Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, revelou nesta terça-feira estar empolgado com a chance de jogar uma final da Liga dos Campeões em casa, no Estádio Metropolitano. Duas vezes vice-campeão do torneio, em 2014 e em 2016, o treinador advertiu que chegar à decisão é algo complicado.

"É normal que as pessoas se empolguem. Como não vão se empolgar se a final é no seu estádio. É o mais bonito do mundo", disse Simeone na véspera do duelo contra o Brugge, da Bélgica, às 16 horas (de Brasília), justamente na casa do time madrilenho, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos do torneio continental.

Simeone avaliou ainda que é preciso ganhar muitos jogos, enfrentar muitos rivais e ainda falta um longo caminho. Sobre a partida desta quarta-feira, Simeone não espera por um duelo fácil, apesar do favoritismo do Atlético, que na estreia derrotou o Monaco por 1 a 0, fora de casa.

"Vamos encontrar uma equipe que sabe o que joga, que têm um treinador inteligente, que usa as características de seus jogadores de futebol para capacitar sua equipe, e é um adversário difícil. O Brugge fez um grande jogo contra o Borussia Dortmund", ressaltou o técnico. No seu confronto de estreia nesta Liga dos Campeões, o time belga deu trabalho à equipe alemão, mas acabou derrotado por 1 a 0, na Bélgica.