Simeone elogia chegada de Morata ao Atlético de Madrid: 'Finalizador na área'

O treinador Diego Simeone mostrou satisfação pela contratação do centroavante Álvaro Morata, que pertence ao Chelsea e foi emprestado para o clube espanhol por um ano e meio. O técnico argentino considera que o elenco sentia falta de um jogador com presença de área.

"Morata é importante para nós. Creio que ele é compatível para atuar com nossos outros três atacantes. Abre um leque de possibilidades por agora termos um finalizador na área", disse Simeone neste sábado.

O técnico falou o que ele enxerga nos demais atacantes do elenco. "Diego (Costa) tem característica de mais potência, de jogar nos espaços. Kalinic é mais posicional. Griezmann se sente mais confortável quando atua ao lado de uma referência no ataque, como é o caso de Morata", comentou o treinador.

Além da contratação, Simeone comemorou não sofrer a baixa do francês Lucas Hernández. Era especulado que o lateral-esquerdo fosse negociado com o Bayern de Munique, mas a transferência não aconteceu.

"Era necessário que Lucas ficasse por todo talento que tem, pela força e generosidade dele", avaliou o técnico, que também conta com o brasileiro Filipe Luis para a posição. O Atlético de Madrid tem 44 pontos no Campeonato Espanhol, cinco a menos do que o Barcelona, que lidera o torneio após 21 rodadas. O time de Simeone vai enfrentar o Betis neste domingo, fora de casa.