Simeone elogia reforço brasileiro e nega favoritismo do Atlético no Espanhol

Prestes a iniciar sua oitava temporada à frente do Atlético de Madrid, o técnico Diego Simeone concedeu uma entrevista coletiva neste sábado, véspera da estreia da equipe no Campeonato Espanhol diante do Getafe, em casa, no Wanda Metropolitano, para falar, principalmente, sobre suas expectativas em relação à equipe no torneio.

O treinador argentino elogiou o rival deste domingo, que foi a grande sensação da última edição da competição nacional, ficando muito perto de ir à Liga dos Campeões - terminou em quinto, a dois pontos do Valencia, que conseguiu a vaga para o torneio europeu -, e negou que seus comandados sejam favoritos ao título.

"É um jogo difícil e diferente de toda a pré-temporada pelas características do adversário que vamos encontrar", analisou. "Nós não temos essa visão (de favoritismo). Chegaram muitos jogadores novos que têm de se adaptar e entender o que é Atlético de Madrid. Eles estão indo muito bem. A equipe respondeu em consequência do que temos trabalhado", emendou o comandante.

Campeão na temporada 2013/2014 e vice nas últimas duas edições, o Atlético de Madrid passou por uma pequena reformulação para a temporada que está perto de começar. O clube espanhol investiu 250 milhões de euros (mais de R$ 1 bilhão) em oito reforços.

Muitas das caras novas foram contratadas para suprir as saídas de jogadores importantes, como o defensor uruguaio Diego Godín e o atacante francês Antoine Griezmann, além dos laterais Juanfran e Filipe Luís, que rumaram ao futebol brasileiro.

"A equipe precisava de renovação e mudanças principalmente nas laterais", pontuou o treinador. E ele foi atendido pela diretoria, que, com o término dos contratos de Juanfran e Felipe Luís, que se transferiram para São Paulo e Flamengo, respectivamente, tirou o inglês Trippier do Tottenham e o Renan Lodi, do Athletico-PR. E o jovem jogador, que se destacou na equipe paranaense, ganhou elogios de Simeone.

"Ele veio com grande entusiasmo e muita vontade de escutar e aprender. Tem uma força muito grande. Está melhorando e crescendo nos detalhes que achamos que tem de melhorar. Sua vocação ofensiva é natural. Está crescendo muito e continuará a melhorar com essa mentalidade de querer aprender a cada dia", destacou.