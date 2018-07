Simeone garante Diego Costa como titular contra Barcelona

MADRI - Depois de ter voltado a treinar no campo na última quinta-feira após se recuperar de uma lesão muscular na perna direita sofrida há uma semana, Diego Costa foi confirmado nesta sexta pelo técnico Diego Simeone como titular do Atlético de Madrid no jogo decisivo diante do Barcelona, neste sábado, no Camp Nou, pela rodada final do Campeonato Espanhol. No duelo, a equipe madrilenha, líder da competição, precisa de um empate para se sagrar campeã.

O treinador argentino assegurou que o atacante brasileiro naturalizado espanhol está recuperado e pronto para voltar a se mostrar decisivo, depois de ter desfalcado o time no empate por 1 a 1 com o Málaga, no último domingo. "Ele está bem. Treinou normalmente sem qualquer problema e vai jogar desde o início", adiantou.

Confiante no artilheiro da sua equipe, autor de 27 gols neste Campeonato Espanhol, Simeone também destacou nesta sexta que espera por um jogo "complicado, duro e difícil" e contra "o melhor Barcelona."

Ele minimizou o peso do fato de o seu time ter eliminado a equipe catalã nas quartas de final desta edição da Liga dos Campeões da Europa, destacando que o rival é "perigoso com qualquer tipo de sistema" de jogo que utilizar.

O treinador enfatizou ainda que superar o nervosismo do início da partida deste sábado será fundamental para o Atlético. "O aspecto mental no começo vai determinar o andamento do jogo. O tempo será determinante", disse Simeone, acreditando que o Barça, até por atuar em casa, se mostrará forte desde o início do confronto.