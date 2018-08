Simeone lamenta 'pré-temporada complexa' do Atlético de Madrid

O técnico Diego Simeone lamentou e ao mesmo tempo comemorou o fato de alguns atletas do Atlético de Madrid terem disputado a Copa do Mundo da Rússia. A parte ruim é que os jogadores ainda não estão 100% fisicamente para o duelo desta quarta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Real Madrid, pela final da Supercopa da Eurocopa.

O lado bom é que todos chegaram bastante motivados. "Foi uma pré-temporada complexa porque tivemos a alegria de muito dos nossos jogadores poderem ter disputado a final da Copa do Mundo. Mas isso fez com que chegassem mais tarde para iniciar os treinos. Ao mesmo tempo estão entusiasmados", afirmou o treinador.

O Atlético de Madrid contou com dois titulares na seleção francesa: o atacante Antoine Griezmann e o lateral-esquerdo Lucas Hernández. Pelo lado croata, o lateral-direito Vrsaljko entrou em campo na decisão.

Simeone acredita que a decisão de quarta-feira será definida na preparação física e também no emocional. "Precisamos estar em melhores condições", disse. "Temos que pensar em fazer uma temporada melhor do que a passada. A partir daí as expectativas são altas e vão nos exigir na proporção da equipe que estamos formando", prosseguiu.

O Atlético de Madrid é o atual campeão da Liga Europa e enfrentará o Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões, na decisão da Supercopa da Europa. As equipes ainda não sinalizaram quem serão os titulares. Simeone, no entanto, deve manter a dupla de ataque titular, com Griezmann e Diego Costa, já que o recém-contratado, o croata Nikola Kalinic foi apresentado na terça-feira, em Madri, e não irá para o jogo.