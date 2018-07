Simeone mostra alívio pela volta de Koke ao time após lesão

O meio-campista espanhol não jogava desde uma lesão no tendão contra o Eibar no último mês e o Atlético sofreu sem ele, perdendo para o Villarreal pelo Campeonato Espanhol e para o Benfica na competição de clubes europeia.

O jogador, 23 anos, tem sido uma peça-chave do sucesso do Atlético nas últimas temporadas, e Simeone dá valor a ele pela forma como consegue mudar o jogo a partir de um momento de inspiração.

Depois de quase marcar um gol de cabeça, Koke deu um passe que cruzou o caminho de Antoine Griezmann aos nove minutos do jogo disputado no estádio Anoeta em San Sebastian, casa da Sociedad.

O atacante francês se encarregou do resto, se livrando dos zagueiros e marcando sobre o goleiro Geronimo Rulli com um belo arremate com curva.

O meio-campista Yannick Carrasco marcou nos acréscimos para ampliar a vitória para 2 x 0, deixando assim o Atlético com 16 pontos, a dois dos líderes Real Madrid, Celta de Vigo e o atual campeão Barcelona.

"Koke é muito importante para nós porque ele consegue desconcertar o adversário em qualquer situação no meio-campo", disse Simeone em entrevista coletiva.

O ex-capitão da seleção argentina também se mostrou espantado com a boa fase de Griezmann, que chegou a quatro gols no Espanhol e marcou dois contra o Galatasaray na Liga dos Campeões.

Griezmann não comemorou o gol contra a Sociedad, time onde ele jogou desde a adolescência antes de se transferir para o Atlético em 2014.

"Eu nunca vou comemorar um gol contra o clube que me deu tudo na carreira", disse Griezmann à TV espanhola.

"Nós sabíamos que seria um jogo difícil", acrescentou o atleta, de 24 anos. "Eles são fortes aqui no Anoeta e teríamos que aproveitar poucas chances para marcar."

(Por Iain Rogers)