Simeone, o técnico que faz o Calderón ferver

SÃO PAULO - Quando se fala de um ex-jogador argentino, nascido em Buenos Aires, de primeiro nome Diego e que hoje trabalha como treinador, muitos tendem a pensar diretamente em Maradona. Mas não é esse craque argentino que vem à mente dos torcedores do Atlético de Madrid, que ignoram El Pibe e apontam Simeone como "el más grande" Diego que surgiu nas terras portenhas. Diego Pablo Simeone recolocou o time alvirrubro de Madri, rival do Real Madrid, no cenário do futebol espanhol e europeu.

Pelo Campeonato Espanhol, Simeone levou o Atlético a oito vitórias e um empate em nove jogos, foram 25 pontos em 27 possíveis, mesma pontuação da temporada 1995/1996, quando o clube conquistou o Campeonato Espanhol e a Copa del Rey (conhecida como a temporada do Doblete, único em toda a sua história), e também quando Simeone jogava de volante no time. A campanha de hoje deixa o Atlético empatado em pontos com o Barcelona (que leva vantagem no saldo de gols, 18 a 13). O Real Madrid, histórico rival, está com oito pontos atrás, com apenas 17.

Simeone foi jogador do Atlético em duas ocasiões: de 1994 a 1997 e de 2003 a 2004. Fez 133 partidas e 23 gols pelo clube. Ele tinha um estilo de jogo aguerrido, intenso e, por vezes, desleal, como os torcedores brasileiros sabem sobretudo por suas atuações na seleção argentina. Simeone era tão duro que, certa vez, Cruyff, quando treinava o Barcelona, comentou que, ao ver jogadores como o argentino, tinha vontade de entrar em campo e fazer justiça pessoalmente, tamanha era a revolta do holandês com as entradas desleais do volante.

Apesar do pouco apreço pelo fair play, o fato é que sua inequívoca entrega dentro de campo fez com que Simeone virasse ídolo no Vicente Calderón (nome do estádio do Atlético) muito antes de o argentino pensar em comandar a equipe. Some-se a isso o fato de que, na temporada do Doblete, Simeone era um dos principais jogadores do time, que ainda tinha como destaques o goleiro José Francisco Molina, o zagueiro Juanma Lopez, o habilidoso meia sérvio Milinko Pantic e o atacante Kiko Narvaéz. "A diferença daquele time para o de hoje é que o do doblete era muito a força do conjunto. Hoje, os bons resultados, no meu entender, se explicam 85% pelo Simeone", comenta Daniel Hidalgo, repórter do diário espanhol AS que cobre o Atlético de Madrid diariamente.

A FÓRMULA DO SUCESSO

Quando o argentino assumiu o Atlético de Madrid, em 23 de dezembro do ano passado, a equipe estava com 19 pontos em 17 partidas, ocupando o 10º lugar na Liga Espanhola. Para completar o calvário alvirrubro, o clube fora eliminado pelo Albacete (equipe da terceira divisão) na Copa del Rey, com uma derrota em casa por 1 a 0. Simeone viu um elenco sem confiança e uma torcida revoltada. Seu trabalho não seria dos mais fáceis, portanto.

O treinador estreou com um 0 a 0 diante do Málaga, fora de casa. Depois disso, emendou uma sequência de sete jogos sem perder na Espanha, mas obteve poucas vitórias nesse período, apenas duas. Foi uma fase de transição do time, para fazer com que os jogadores assimilassem seu estilo de mando, que se caracteriza por muita marcação, inteligência tática, eficiência nas coberturas e entrega física, se não na bola ao menos no adversário.

"O Simeone mudou a forma de pensar de todos os jogadores do Atlético. Antes a equipe atacava de modo irresponsável e deixava espaços. Hoje, o time joga mais compacto, sabe fazer bem as coberturas e os volantes fecham o meio de campo de modo mais eficiente. Ele cobra bastante a parte defensiva", comenta o lateral-esquerdo do time, Filipe Luis.

Outro aspecto destacado pelo lateral e pelo zagueiro brasileiro Miranda, que estão com Simeone desde o começo no Atlético de Madrid, é a obsessão do argentino com os adversários. Simeone incutiu nos atletas a mentalidade de que somente a partida seguinte é a que importa, que ela será a última de suas vidas. Por isso, ele não se cansa de ver vídeos de seus rivais, explica didaticamente aos jogadores como terão de se portar diante de cada adversário e até treina determinadas jogadas que possam ser úteis para neutralizar alguma qualidade dos oponentes ou ainda para explorar seus pontos frágeis.

Além disso, a imprensa espanhola tem destacado a postura com a qual os jogadores entram em campo, focados, insuflados e dispostos a deixar a alma. O que se Simeone faz é espalhar o que sempre foi quando jogava. "Ele motiva a gente de um jeito diferente. Simeone não cobra do jogador ele não sabe fazer, mas é capaz de tirar o máximo de cada atleta dentro de suas características", relata Miranda, zagueiro que passou a fazer seus golzinhos no time de Madri.

Filipe Luis ainda diz que Simeone teve um outro mérito nessa campanha do time: melhorar o ambiente do vestiário. Segundo o lateral, na temporada em que o Atlético ganhou sua primeira Liga Europa (2009-2010), por exemplo, o clima entre os atletas não era tão bom. "Cada um pensava mais em si, em ter destaque e ser convocado para a seleção de seu país. Mas não dava tanta importância ao coletivo. Hoje, pensamos mais como grupo", diz o brasileiro, que faz questão de frisar que as estrelas Forlan e Agüero não eram os responsáveis por esse tipo de comportamento equivocado.

DEFENDER É PRECISO

Com mais consistência defensiva e um elenco unido, o Atlético começou a voar na temporada passada. A equipe terminou o Campeonato Espanhol em quinto lugar, com 56 pontos, apenas dois atrás do Málaga, o primeiro classificado para a Copa dos Campeões. Além disso, os madrilenos conseguiram ganhar a Liga Europa pela segunda vez em sua história, depois de eliminar o Valencia nas semifinais e derrotar o Athletic Bilbao por 3 a 0 na grande final, com dois gols de Falcao Garcia e um do brasileiro Diego, que voltou para o futebol alemão.

Com bons números no comando do time (18 vitórias, 8 empates e 5 derrotas), um passado de sucesso como atleta de clube e de seleção, os resultados do início da temporada e a conquista da Supercopa Europeia, com uma goleada por 4 a 1 (com três de Falcao) diante do Chelsea, Simeone atingiu praticamente um status de divindade junto às arquibancadas do Calderón. Seu prestígio aumentou ainda mais quando declarou à rádio argentina Rock&Pop, no início de outubro, que jamais treinaria o Real Madrid, grande rival do clube e justificou sua recusa com as seguintes palavras: "Sou um sentimental das antigas. Posso estar maluco, mas sou guiado pelo coração no que diz respeito ao futebol."

Por isso não é surpresa para ninguém ver a manifestação da torcida no Vicente Calderón, com cachecóis com seu nome e cantos em dua devoção: "Ole, ole, ole, Cholo Simeone". "O Simeone é um sujeito que gosta de sentir o calor das arquibancadas. Às vezes ele é um pouco demagogo, mas é incontestavelmente um ídolo", analisa Daniel Hidalgo

COMO JOGADOR

O ex-volante foi revelado pelo Vélez, onde jogou entre 1987 e 1990, quando chegou ao clube uma argentino proposta do modesto Pisa, da Itália. "Em 1990, atuar na Itália era bastante difícil e eu queria triunfar em uma liga na qual todos sonhávamos jogar. Via as fotos de Maradona, Cannigia e Sensine com camisas das equipes italianas... Decidi ir. Acho que foi uma decisão acertada", declarou Simeone, em entrevista ao El Gráfico (a principal revista de esportes da Argentina), de março de 2004. Depois de duas temporadas no Pisa (onde amargou um rebaixamento em seu primeiro ano), ele foi contratado pelo Sevilha, da Espanha, onde jogou pelo mesmo período até desembarcar no Atlético de Madrid.

Antes de chegar ao Atlético, porém, Simeone já era figurinha carimbada nas convocações da seleção argentina. Ele havia conquistado as Copas Américas de 1991 e 1993, com uma equipe que tinha Batistuta e Goycochea, entre outros, e disputado a Copa do Mundo de 1994. Naquele campeonato, vencido pelo Brasil de Dunga e Romário, a Argentina caiu nas oitavas de final diante da Romênia.

Simeone defendeu o Atlético de Madrid por três temporadas. No primeiro ano, ajudou o time a conquistar o campeonato espanhol, quebrando jejum de 19 anos, que durava desde a temporada 1976-1977, temporada da última conquista do Campeonato Espanhol, quando o clube madrilenho tinha em suas fileiras os brasileiros Leivinha e Luís Pereira. Após outras duas temporadas no Calderón, Simeone rumou para a Inter de Milão para ficar entre os anos de 1997 e 1999, antes de se transferir para a Lazio. Nessa altura da carreira, o volante argentino já era conhecido na Europa e gozava de certo prestígio em campo, apesar do rótulo de 'jogador mau'.

Na equipe de Roma, Simeone foi capaz de repetir a façanha obtida com o Atlético: ganhar dois campeonatos nacionais (a Copa da Itália e o Campeonato Italiano) na temporada 1999/2000 e virar estrela. Para um time grande, isso já representava muito, mas para a Lazio esse feito foi colossal. Afinal, o time nunca fora um protagonista no futebol italiano e só havia vencido a Série A da Itália na temporada 1974-1975. "Junto com a Copa América de 1991 e com o título da Liga pelo Atlético, essa foi a outra grande conquista da minha carreira. Jamais esquecerei do Estádio Olímpico de Roma lotado, com a música We are the champions tocando", diz Simeone, na mesma entrevista ao El Gráfico.

Entre suas decepções estão as eliminações dos mundiais. Ele avalia que, em 1994, o time da Argentina era muito bom e ainda tinha Maradona, que voltara a jogar bem. Mas depois de o meia ser suspenso por uso de efedrina, após a partida contra a Nigéria, a Argentina ruiu. Em 1998, quando Simeone era o capitão, a Argentina tinha novamente uma grande seleção, com Batistuta, Ortega e Verón no auge, um goleiro bom (Carlos Roa) e uma zaga segura (Chamot, Sensine e Ayala). Ocorre que a equipe foi eliminada nas quartas de final, num emocionante jogo contra a Holanda, que venceu por 2 a 1, com um gol de Bergkamp nos minutos finais. Em 2002, a equipe deu adeus ao torneio precocemente, na primeira fase ainda, depois de vencer a Nigéria (1 a 0), perder para a Inglaterra (1 a 0) e empatar com a Suécia ( 1 a 1). "Depois desse último jogo, eu e meus companheiros nos sentimos feito merda."

No ano seguinte à Copa de 2002, Simeone retornou ao Atlético de Madrid, onde ficou até dezembro de 2004. No início de 2005, ele regressou para a Argentina a fim de jogar um ano em seu time do coração, o Racing, e finalmente encerrar a carreira, em 2006.

OS PRIMEIROS PASSOS FORA DE CAMPO

Ao longo de sua trajetória como volante, Simeone foi comandado por grandes treinadores: Alfio Basile, Daniel Passarela, Marcelo Bielsa, Marcello Lippi e Sven Eriksson. Isso o ajudou a apurar seu senso de tática e de posicionamento. "Simeone sempre foi um jogador de garra, perseverança, atento aos mínimos detalhes e até um pouco teimoso, no bom sentido, claro. Ele gostava mesmo era dos treinamentos intensos e estava sempre atento a tudo que fosse relacionado à tática. Dava para ver que ele seria um grande treinador", comenta o ex-lateral Sorín, que atuou com Simeone entre o fim dos anos 1990 e o início dos 2000 na seleção argentina.

Seu primeiro teste no banco de reservas foi em 2006, no próprio Racing, onde ficou até o fim do Torneio Apertura, na Argentina, em maio. No mesmo ano, o Estudiantes de La Plata lhe deu uma chance e não se arrependeu: Simeone foi campeão do Torneio Clausura e reeditou a conquista dois anos depois, em 2008, dessa vez pelo River Plate, outro gigante do seu país. Entre 2009 e 2010, Simeone dirigiu o San Lorenzo.

Em 2011, finalmente teve sua primeira experiência na Europa, quando foi responsável por evitar o rebaixamento do Catânia, da Itália. O argentino dirigiu o clube italiano em 18 jogos, fazendo 24 pontos (sete vitórias, três empates e oito derrotas). Quando a temporada italiana acabou, ele voltou ao Racing, em junho de 2011, e lá ficou até ser chamado pelo Atlético de Madrid.

"De início, aqui na Argentina, se via o Simeone com um potencial enorme, ainda mais depois que ele foi campeão pelo Estudiantes e pelo River. Mas depois, começou a pairar alguma desconfiança sobre o seu trabalho. Ele mudava o esquema tático a toda hora, estava sempre nervoso, caminhava e gritava à beira do gramado, deixava os jogadores loucos. Acho que ele se reencontrou no Catânia e agora, um pouco mais calmo, vive a melhor fase de sua carreira na beira do gramado", analisa Diego Borinsky, repórter da El Gráfico.

O TIGRE E UM CALDERÓN PULSANTE

Existe um jogador que tem ajudado Simeone a viver sua melhor fase como treinador em Madri: o centroavante colombiano Radamel Falcao Garcia, de 26 anos, também conhecido como El Tigre, pela garra demonstrada e faro de gol. Com 41 partidas e 31 gols, de acordo com o departamento de estatística do jornal Marca, o colombiano tem feito valer a pena cada centavo dos 40 milhões de euros que o Atlético pagou para tirá-lo do Porto, em agosto de 2011.

Ele marcou 10 dos 22 gols do time no Campeonato Espanhol, e continua sua perseguição ao grande Messi, do Barcelona, goleador com 13 gols). "Falcao é um fora de série, faz gol de todos os modos. Na minha opinião, é o melhor atacante que já vi finalizar. O Aguero, por exemplo, criava mais gols sozinho, arrancava, driblava todo mundo e fazia o gol. Mas o Falcao é mais completo. Ele briga mais com os zagueiros e também sabe jogar de costas para o gol", analisa seu compaheiro Filipe Luis.

Além da admiração da torcida, Falcao também conquistou o respeito dos colegas não apenas pelos gols marcados, mas também pela sua abnegação dentro do gramado, sua dedicação aos treinamentos e humildade no trato com as pessoas. Miranda afirma que ele é um líder natural dentro do vestiário. Já Simeone tem dado declarações de que o atacante mereceria faturar a Bola de Ouro da Fifa pelo que vem fazendo ao longo das últimas temporadas.

Com os gols de Falcao Garcia, as vitórias e a presença de Simeone no banco, a torcida do Atlético voltou a fazer o Calderón ferver. Segundo Filipe Luis, essa energia que vem das arquibancadas tem sido muito importante para o time. "Os torcedores do Atlético são diferentes dos do Real Madrid e Barcelona, mais frios no apoio e também na crítica. Os seguidores do Atlético são muito apaixonados, veem os jogos de pé, cantam o tempo inteiro, mas na fase ruim cobram bastante. Em termos de entusiasmo, dá para compará-los aos corintianos, por exemplo. É a melhor torcida da Espanha!", crava o lateral com entusiasmo.

É impossível prever se a equipe aguentará o ritmo até o fim da temporada e continuará a fazer frente aos gigantes Barcelona e Real Madrid, mas já é possível notar um time muito organizado e obstinado. "O objetivo inicial é a Copa dos Campeões. Mas a preparação do Simeone é jogo a jogo. No fim do campeonato veremos no que dá", comenta o zagueiro Miranda.