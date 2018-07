Simeone reduz contrato com o Atlético de Madrid em dois anos

O contrato do técnico Diego Simeone com o Atlético de Madrid foi reduzido em dois anos. O clube e o treinador anunciaram em março do ano passado uma extensão do acordo até 2020, mas o argentino disse nesta sexta-feira que o novo vínculo vai terminar em 2018.

Simeone não fez comentários detalhados sobre a mudança, mas disse que ambas as partes concordaram que ela era necessária. "Nós e o clube concordarmos que era necessário fazer algo que acreditávamos ser justo", disse. "Foi a melhor decisão para a equipe. Foi feito juntamente com os diretores do clube. Isso não significa que não possamos renovar o contrato novamente após o seu término. Isso não muda nada".

A alteração vem depois de um período de férias com vários rumores de que várias equipes estariam interessadas em Simeone, especialmente o Paris Saint-Germain, que acabou assinando com Unai Emery. O Atlético e o argentino, porém, têm constantemente reafirmado seu compromisso de longo prazo em meio aos rumores.

Não ficou claro se os termos financeiros do contrato original também foram alterados. "Se eu estou aqui, é porque eu quero estar aqui. Estamos felizes, eu sempre disse isso", disse Simeone. "Me guio pelo coração, e não acho que isso vai mudar".

O treinador argentino, de 46 anos, está no Atlético desde o final de 2011. Ele ganhou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha em 2014, e a Copa do Rei em 2013. Simeone também levou a equipe a duas finais da Liga dos Campeões em três temporadas, perdendo ambas as vezes para o rival local Real Madrid, em 2014 e 2016.

O Atlético recebe o Sporting Gijón nesta sábado para tentar melhorar a sua posição no Campeonato Espanhol depois de um início sem brilho. O clube é apenas o sétimo na classificação, com cinco pontos em três partidas - uma vitória e dois empates. O torneio é liderado pelo Real Madrid com nove pontos.