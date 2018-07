Simon será o árbitro do jogo Vitória x Corinthians

Depois das polêmicas com arbitragem na última rodada do Brasileirão, a CBF sorteou nesta quinta-feira os árbitros que irão apitar os jogos de sábado e domingo. E os confrontos envolvendo os três candidatos ao título terão alguns dos principais árbitros do futebol brasileiro na atualidade.

Representante da arbitragem brasileira nas três últimas edições da Copa do Mundo, o gaúcho Carlos Eugênio Simon foi sorteado para apitar o jogo do líder Corinthians, que enfrentará o ameaçado Vitória, domingo, no Estádio Barradão, em Salvador, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Outro gaúcho será o árbitro da partida entre o terceiro colocado Cruzeiro e o Vasco, no domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG): Leandro Pedro Vuaden. E no jogo do vice-líder Fluminense, contra o São Paulo, também no domingo, em Barueri, o sorteado foi o paranaense Heber Roberto Lopes.

Diante da importância da rodada, sete dos 10 jogos do fim de semana terão árbitros que pertencem ao quadro da Fifa. As exceções são Flamengo x Guarani, com Wilton Pereira Sampaio, Prudente x Ceará, com Elmo Alves Resende Cunha, e Palmeiras x Atlético-MG, com Marcio Chagas da Silva.

ESCALA DA 36.ª RODADA

Sábado

Grêmio x Atlético-PR - Salvio Spínola Fagundes Filho (Fifa/SP)

Flamengo x Guarani - Wilton Pereira Sampaio (DF)

Prudente x Ceará - Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Domingo

Vitória x Corinthians - Carlos Eugênio Simon (Fifa/RS)

São Paulo x Fluminense - Heber Roberto Lopes (Fifa/PR)

Botafogo x Internacional - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG)

Palmeiras x Atlético-MG - Marcio Chagas da Silva (RS)

Cruzeiro x Vasco - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS)

Avaí x Atlético-GO - Evandro Rogério Roman (Fifa/PR)

Goiás x Santos - Marcelo de Lima Henrique (Fifa/RJ)