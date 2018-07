Simpatia de Neymar com a torcida vira atração nos treinos

Impossível falar de simpatia e bom humor na seleção brasileira e não lembrar de Neymar. O craque do Barcelona bate um bolão também quando o assunto é a forma como se relaciona com os torcedores. Durante a preparação da seleção para a Copa – e mesmo nos primeiros treinos –, várias foram as vezes em que o "ex-Menino da Vila" quebrou o protocolo para fazer a diversão dos fãs da equipe.

Durante um treino na Granja Comary, em Teresópolis, no último dia 8, a seleção trabalhava normalmente quando um garoto invadiu o gramado. Antes que os seguranças o tirassem do local, Neymar tratou de "salvar" o torcedor mirim e o levou para perto dos outros jogadores. Marcelo e David Luiz se divertiram tirando fotos e conversando com o garoto.

Aliás, tirar fotos é uma das maiores diversões dos comandados de Luiz Felipe Scolari. E foi justamente assim que outro grande nome do time – tanto dentro como fora de campo – ganhou mais espaço nos últimos tempos e passou a ser mais notado pelos torcedores.

O zagueiro David Luiz já está entre os atletas preferidos da torcida brasileira. O jogador do Chelsea está sempre brincando, fazendo caretas para fotos e, quando tem oportunidade, conversa e dá o máximo de atenção possível a seus fãs.

Na sexta-feira, dois carteiros foram ao treino da seleção e entregaram seis mil cartas para os atletas, todas com palavras de incentivo e apoio. "Isso é uma coisa gratificante que temos ao representar o Brasil. Essa dedicação das pessoas e esse carinho ajuda", disse David Luiz.

Até mesmo o carrancudo Felipão parece ter mudado. Ele se mostra mais simpático, manda recado para a torcida, brinca com jornalistas e mostra que o estilo "ousadia e alegria", no qual tanto Neymar gosta de falar, chegou até ele.