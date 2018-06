Sina de eliminações de atuais campeões em Copas atormenta alemães antes de duelo

Em três das últimas quatro Copas do Mundo, a seleção que defendia o título voltou para casa antes mesmo de a segunda fase começar. O mesmo vexame atormenta a Alemanha para o jogo deste sábado, contra a Suécia, em Sochi. Os campeões em 2014 podem engrossar a lista de fracassos caso acumulem a segunda derrota seguida na Rússia.

A primeira vítima da lista recente foi a França. Na ocasião, a equipe de Zidane não marcou um gol sequer. Depois disso somente o Brasil, em 2006, conseguiu ir além dos três jogos iniciais, porém parou nas quartas de final. A Itália, em 2010, e a Espanha, em 2014, também decepcionaram e deixaram a competição logo cedo, com duas derrotas cada uma.

"Não quero pensar em possíveis cenários negativos. Temos dois jogos pela frente, podemos jogar e ganhar. Não estou pensando em panoramas negativos. Ainda somos um grande time", afirmou o atacante Mario Gómez. Os alemães reconhecem terem jogado mal contra o México ao não acelerarem o jogo e permitirem ao adversário se posicionar corretamente.

Segundo o técnico alemão Joachim Löw, tantos campeões mundiais têm sido eliminados logo cedo nas Copas seguintes por não conseguirem achar motivação. Por isso, ele buscou nos últimos dias conversar com o elenco. "Tive a impressão de que contra o México perdemos a disposição. Tivemos de digerir a vitória durante a semana, reconhecer os erros e nos fortalecer psicologicamente", disse.

A Alemanha chegou à Rússia como campeã mundial e da Copa das Confederações, conquistada no ano passado com um elenco alternativo, dos quais muitos dos jogadores conseguiram conquistar espaço para estarem na lista da Copa do Mundo. Nos últimos anos a seleção ainda foi semifinalista da Eurocopa e ganhou os dez jogos disputados nas Eliminatórias para o Mundial da Rússia, um domínio que está em xeque agora.