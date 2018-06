Sinais de desgaste preocupam comissão técnica do São Paulo

Jogadores do São Paulo vêm sentindo o desgaste pela sequência de jogos no início da temporada e deixam comissão técnica preocupada. Na sexta, Rodrigo Caio sentiu dores na coxa esquerda e deve desfalcar o São Paulo amanhã contra o Linense pelo Campeonato Paulista. Ele será reavaliado neste sábado, mas Dorival Junior já se prepara para escalar Bruno Alves em seu lugar.

+ Com dores na coxa, Rodrigo Caio é dúvida para jogo contra o Linense

O time teve duas baixas no elenco em uma semana: Jucilei, por uma contratura na coxa direita identificada após a derrota por 2 a 1 para o Ituano, quarta da semana passada, e Sidão, com lesão similar no adutor direito que o tirou do jogo contra o CRB, na quarta, minutos antes da partida que terminou com vitória tricolor por 2 a 0.

Para Dorival, o time sofre com o tempo escasso para recuperar os atletas entre os jogos. “Temos de trabalhar, mas nossas semanas são só de recuperação. Eu já falava ano passado, em reuniões, que esse calendário ia prejudicar muito as equipes, que nós teríamos quebras muito grande, porque nós profissionais não trabalharíamos da forma ideal e continuaríamos sendo cobrados."